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12. 11. 2018

НАБУ составило антирейтинг дел в судах

Из числа 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября завершено досудебное расследование, в 48 делах даже не произошло подготовительное судебное заседание. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в понедельник, 12 ноября.

Отмечается, что этот "антирейтинг" возглавляет так называемое дело "тернопольских прокуроров".

"Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд - с 11 ноября 2016 года", - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО Государственная продовольственно-зерновая компания, "путешествует" по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев.

Сообщается, что пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения.

По данным ведомства, большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений.

Cмотрите фотогалерею: НАБУ составило антирейтинг дел в судах

Отмечается, что поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП должен Высший антикоррупционный суд, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства.

Ранее НАБУ обнародовало результаты расследования по делу о возможном незаконном обогащении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

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Источник: korrespondent.net

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