В Польше заявили, что не пустили в страну бандеровцев и неофашистов

Власти Польши заявили, что не пропустили в страну для участия в торжествах по поводу 100-летия независимости "неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры". Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на TVP Info.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные на 400 участников ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые "прославляют идеологию Степана Бандеры". Большинству не позволили въехать в страну для участия в марше независимости в Варшаве.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Как сообщалось, в Варшаве в воскресенье, 11 ноября, прошел Бело-красный марш по случаю 100-летия независимости Польши, в котором приняли участие несколько десятков тысяч человек. Этот марш совместно организовали польские власти и местные националистические организации.

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Источник: korrespondent.net