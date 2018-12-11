За сутки боев в Йемене погибли около 150 человек

За последние сутки в йеменском портовом городе Ходейда в боях между правительственными войсками и повстанцами-хуситами погибло 149 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на медиков и военных.

"По меньшей мере 149 человек, включая гражданских лиц, были убиты в течение 24 часов после столкновений между лоялистами правительства и повстанцами в горячей точке Йемена, городе Хейдеда", - говорится в сообщении.

По словам источников издания, борьба за контроль над городом Ходейда в воскресенье перекинулась на жилые улицы на фоне ожесточенного сопротивления повстанцев-хуситов правительственным силам, поддерживаемым Саудовской Аравией.

Группы помощи опасаются за безопасность почти 600 тысяч человек, проживающих в Ходейде, и миллионов других людей, чья жизнь зависит от работы порта, через который в Йемен прибывает гуманитарная помощь.

Как известно, Ходейда подконтролен поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам с 2014 года.

Ранее сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия попросили военной помощи у США для операции по освобождению Ходейды. Но Вашингтон отклонил просьбу.