Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 13:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
12. 11. 2018

В Чернобыльской зоне перевернулся автомобиль: пострадали четверо

В Киевской области произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четыре человека. Автомобиль столкнулся с дикими животным. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 12 ноября.

"В оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны из Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на третьем километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП Паришов за ​​территорией зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части города Чернобыль. Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster. Люди получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Дикое животное в результате столкновения погибло на месте. На опубликованном видео видно, что это небольшой олень.

Cмотрите фотогалерею: В Чернобыльской зоне перевернулся автомобиль: пострадали четверо

Ранее в Чернобыльской зоне спасли лося из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС.

Также сообщалось, что в Киевской области в ДТП с участием дикого кабана погибли три человека. Авария произошла на дороге Белая Церковь – Сквира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.