В Киевской области произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четыре человека. Автомобиль столкнулся с дикими животным. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 12 ноября.
"В оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны из Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на третьем километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП Паришов за территорией зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения", – говорится в сообщении.
На место происшествия выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части города Чернобыль. Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster. Люди получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.
Дикое животное в результате столкновения погибло на месте. На опубликованном видео видно, что это небольшой олень.
Cмотрите фотогалерею: В Чернобыльской зоне перевернулся автомобиль: пострадали четверо
Ранее в Чернобыльской зоне спасли лося из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС.
Также сообщалось, что в Киевской области в ДТП с участием дикого кабана погибли три человека. Авария произошла на дороге Белая Церковь – Сквира.
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Источник: korrespondent.net
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