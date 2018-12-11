В Чернобыльской зоне перевернулся автомобиль: пострадали четверо

В Киевской области произошла дорожная авария, в результате которой пострадали четыре человека. Автомобиль столкнулся с дикими животным. Об этом сообщает ГСЧС в понедельник, 12 ноября.

"В оперативно-диспетчерскую службу Чернобыльской зоны из Государственной администрации Зоны отчуждения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на третьем километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич от КПП Паришов за ​​территорией зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехал дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части города Чернобыль. Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster. Люди получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Дикое животное в результате столкновения погибло на месте. На опубликованном видео видно, что это небольшой олень.

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Ранее в Чернобыльской зоне спасли лося из водного плена. Он попал в загрязненный радиацией водоем между четвертым и пятым энергоблоком ЧАЭС.

Также сообщалось, что в Киевской области в ДТП с участием дикого кабана погибли три человека. Авария произошла на дороге Белая Церковь – Сквира.

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Источник: korrespondent.net