В "ЛНР" заявили о "победе" Пасечника на "выборах"

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник победил на "выборах". Об этом сообщают сепаратисткие СМИ со ссылкой на главу местной "избирательной комиссии" Елену Кравченко в понедельник, 12 ноября.

Утверждается, что Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовало 16,55% избирателей, за Наталью Сергун – 7,95%, за Людмилу Руснак – 5,9%. Недействительными признаны 1,3% "бюллетеней".

Явка на "выборах" якобы составила 77%.

Также известно, что на "выборах" главы "ДНР" побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов. Роман Храменков набрал 14,1%, Елена Шишкина – 9,2%, Роман Евстифеев – 7,8%, Владимир Медведев – 6,4%. В Донецке обработали 97,52% "бюллетеней". Утверждается, что явка превысила 80%.

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

Также на прошлой неделе глава СБУ Василий Грицак обнародовал "результаты" будущих "выборов" в "ЛДНР". По данным спецслужбы, Пушилин должен был набрать 55%, Пасечника – 63%. "Явку должны показать 70% избирателей", – заявил Грицак.

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Источник: korrespondent.net