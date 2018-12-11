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12. 11. 2018

В Запорожской области столкнулись два грузовика

В Запорожской области, недалеко от поселка Степногорск, в понедельник, 12 ноября, столкнулись две грузовые машины. В результате удара одна из фур перевернулась. Об этом сообщает Zanoza со ссылкой на очевидцев.

Авария случилась около 6:30 недалеко от железнодорожного моста, где ведутся ремонтные работы. Также известно, что один из грузовиков-участников аварии был загружен трубами.

Одного из водителей зажало в деформированной кабине. Прибывшие спасатели извлекли мужчину и передали медикам скорой помощи.

Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Cмотрите фотогалерею: В Запорожской области столкнулись два грузовика

Ранее под Хмельницким грузовик столкнулся с легковым авто.

Также сообщалось, что во Львовской области столкнулись два грузовика, которые перевозилы строительные материалы и ткани.

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Источник: korrespondent.net

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