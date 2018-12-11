Жители Кривого Рога в понедельник, 12 ноября, подожгли шины перед входом в центральный офис Криворожгаза, сообщает Первый Криворожский.

Люди пришли под здание предприятия требовать, чтобы Криворожгаз не препятствовал запуску котельных Криворожской теплоцентрали.



Однако на Криворожгаз заявляют, что Теплоцентраль не получила номинации газа.



На место происшествия приехали спасатели. Безопасность присутствующих обеспечивают десятки полицейских.



Позже Украинскі новини сообщили, что протестующие прорвались в здание Криворожгаза.

Cмотрите фотогалерею: Протестующие прорвались в здание Криворожгаза

Ранее сообщалось, что Криворожгаз не вывела на работу своих сотрудников, заявив об угрозе их жизни.

Как известно, в городе сложилась сложная ситуация с отопительным сезоном. Газовый монополист отказался поставлять топливо на котельные Теплоцентрали, игнорируя решение горсовета.

Несмотря на это, теплокомунэнергетики запустили четыре из необходимых шести котельных.

По данным горсовета, по состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге оставались 78 школ, 75 детсадов, 22 лечебных учреждения и более 2 тысяч домов, которые отапливаются от предприятия Криворожская теплоцентраль.

Из-за отсутствия тепла в части школ и детсадов Кривого Рога вводят вынужденные каникулы.

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Источник: korrespondent.net