В ЦИК Украины отреагировали на "выборы" в "ЛДНР"

Проведенные в самопровозглашенных на востоке Украины квазиреспубликах "выборы" не могут считаться легитимными. Такое заявление в понедельник, 12 ноября, распространила Центральная избирательная комиссия.

"Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Поскольку они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. В результате указанные "выборы" не порождают каких-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в заявлении.

Украинская ЦИК "категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов"".

Напомним, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

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Источник: korrespondent.net