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12. 11. 2018

В Смеле закрыли 11 школ из-за отсутствия отопления

В городе Смела Черкасской области 11 школ приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение из-за отсутствия тепла. Об этом сообщили в управлении образования, молодежи и спорта Смелянского городского совета, пишет УНН в понедельник, 12 ноября.

Отмечается, что в городе без отопления 11 школ и 12 детсадов.

"В садах подключили калориферы, которые отапливают комнаты. В садиках сведены группы, потому что детей меньше, их приводят только те родители, которые работают. А в школах с сегодняшнего дня приостановлены занятия. Они на дистанционном обучении до начала отопительного сезона”, - отметили в управлении.

Как сообщалось, в Смеле с 12 ноября введут чрезвычайное положение, учебные заведения закроют на неопределенное время.

Также сообщалось, что в школах и детских садах Кривого Рога объявлены вынужденные каникулы. По состоянию на 12 октября в городе запустили четыре котельные из шести.

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Источник: korrespondent.net

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