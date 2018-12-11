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12. 11. 2018

Пять граждан Турции пытались покинуть Украину по поддельным документам

В пункте пропуска Краковец пограничники Мостиского отряда помешали пяти иностранцам пересечь украинскую-польскую границу по чужим паспортам. Об этом сообщает Госпогранслужба в понедельник, 12 ноября.

Отмечается, что во время оформления пассажиров рейсового автобуса, следовавшего в Германию, пять иностранцев, среди которых трое детей, предоставили на проверку паспорта граждан Греции.

"Пограничники сразу зафиксировали признаки подделки документов, а именно – отсутствие водяных знаков, самовольное прикрепления других листов с установочными данными и еще ряд других признаков подделки паспорта. Впоследствии выяснилось, что эти документы находятся в базе данных Интерпола. В ходе проведения дальнейших фильтрационных мероприятий у иностранцев правоохранители обнаружили паспорта граждан Турции", – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются. В отношении иностранцев составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы и подделку документов.

Накануне в киевском аэропорту Борисполь разоблачили трех человек с фальшивыми документами. Все граждане были привлечены к ответственности и отправлены обратным рейсом в страны выезда.

Ранее в Борисполе задержали священника с поддельным паспортом Болгарии. Также у него нашли настоящие паспорта Украины и России.

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Источник: korrespondent.net

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