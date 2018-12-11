Беларусь намерена построить речпорт на границе с Украиной

Власти Беларуси рассматривают возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море. Для реализации этого проекта может быть привлечен турецкий инвестор - компания Derin Shipping & Trading Co, сообщило в восскресенье, 11 ноября, БелТА.

В частности, посол Беларуси в Турции Андрей Савиных заявил, что реализация проекта "превратит Беларусь в морское государство". Проект может быть реализован путем строительства портового терминала в селе Нижние Жары (Брагинский район Гомельской области).

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морское государство", - заявил Савиных журналистам в Гомеле в ходе визита турецкой делегации в областной центр.

Как ожидается, основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК (проект Беларуськалий, мощность - около 2 млн тонн хлоркалия в год).

"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом", - отметил Савиных, рассказывая о преимуществах проекта.

В свою очередь председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым выразил заинтересованность в развитии транспортных систем и доставки грузов.

"Гомельский регион имеет очень удачное расположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами", - заявил он в ходе визита в Гомель.

По его мнению, "только один проект Беларуськалий, реализуемый на Петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта".

"Первый корабль, который будет загружен в этом порту, будет называться Гомель", - заявил Йылдырым.

Ранее стало известно, что на белорусско-украинской границе появится еще один пограничный пост.

Также сообщалось, что в конце сентября Лукашенко приказал усилить границу с Украиной.

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Источник: korrespondent.net