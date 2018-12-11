В Донецкой области с поезда сняли пассажира с гранатой и детонаторами

В Донецкой области у пассажира поезда междугородного сообщения на железнодорожном вокзале в Константиновке правоохранители обнаружили гранату ГРД-5 с запалом, детонаторы и 45 патронов. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

В частности, отмечено, что внимание правоохранителей привлек молодой человек, который за несколько минут до отправления поезда быстро зашел в вагон.

"При осмотре личных вещей 33-летнего мужчины полицейские обнаружили гранату РГД-5, 45 патронов калибра 5,45 мм и два детонатора", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют, с какой целью мужчина перевозил опасный багаж, а эксперты исследуют изъятые предметы.

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Открыто уголовное производство по статье незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, за что предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Ранее правоохранители обнаружили крупный схрон с оружием неподалеку Северодонецка Луганской области. Его планировали переправить в центральные регионы Украины для дальнейшей реализации.

Также сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией и военнослужащими ВСУ обнаружили в Донецкой области четыре тайника с оружием и боеприпасами.

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Источник: korrespondent.net