Будапешт перенес выдачу паспортов для украинцев в другой город - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве заявил, что Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья из Берегово в другой город. Об этом в понедельник, 12 ноября, информирует УНИАН.
По его словам, Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов в Кишварду.
"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают (гражданство)", - заявил он.
Напомним, в сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся паспортный скандал из-за публикации в СМИ видео, тайно снятого в венгерском консульстве в Берегово. На нем новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.
Вскоре послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.
Позже Венгрия заявила о высылке консула Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость