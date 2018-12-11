Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 14:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
12. 11. 2018

Будапешт перенес выдачу паспортов для украинцев в другой город - Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль перед началом седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве заявил, что Будапешт перенес выдачу паспортов жителям Закарпатья из Берегово в другой город. Об этом в понедельник, 12 ноября, информирует УНИАН.

По его словам, Будапешт перенес выдачу венгерских паспортов в Кишварду.

"Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Люди сели на электричку, которая идет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают (гражданство)", - заявил он.

Напомним, в сентябре между Украиной и Венгрией разгорелся паспортный скандал из-за публикации в СМИ видео, тайно снятого в венгерском консульстве в Берегово. На нем новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Вскоре послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню вручили ноту с информацией, что консул Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов.

Позже Венгрия заявила о высылке консула Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.