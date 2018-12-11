В "ДНР" объявили о "победе" Пушилина на "выборах"

"Центральная избирательная комиссия" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявила о "победе" Дениса Пушилина на "выборах" на пост "главы ДНР". Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщают сепаратистские СМИ.

"ЦИК" посчитала 100% бюллетеней, Пушилину "насчитали" 60,85% "голосов". Другие пять "кандидатов" набрали от 6,5% до 14,2% голосов.

1,4% "бюллетеней" признали недействительными.

Отметим, в СБУ за несколько дней до "выборов" в квазиреспубликах предсказали их "результаты".

Как сообщалось, сепаратисты объявили о решении провести 11 ноября так называемые "выборы" в "ЛДНР" через неделю после гибели в Донецке главы "ДНР" Александра Захарченко. В Москве тогда проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

Киев, ЕС, США, ОБСЕ назвали готовящиеся "выборы" незаконными и противоречащими Минским соглашениям, призвав отказаться от них.

Источник: korrespondent.net