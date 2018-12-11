Украина вскоре откажется от кредитов - Порошенко

Состояние украинской экономики позволяет отказаться от привлечения кредитов, однако власти страны вынуждены привлекать их для погашения пиковых выплат по старым долгам. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил президент Петр Порошенко на Совете регионального развития в понедельник в Киеве.

Президент подчеркнул, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

"Вместо кредитов привлекать инвестиции, а львиная доля кредитов идет на погашение предыдущих долгов, но никак не на проедание. Развиваемся мы и сейчас за счет инвестиций", - заявил он.

При этом Порошенко признал, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - сказал Порошенко.

В ходе выступления президент также заявил, что не подпишет госбюджет на следующий год, если не будет выполнено его требование по субсидиям.

Отметим, на прошлой неделе Порошенко анонсировал скорое получение траншей от МВФ и ЕС.

Как известно, в следующем году на долги уйдет треть бюджета - 427 млрд гривен.

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Источник: korrespondent.net