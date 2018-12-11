В России горит завод по производству жидкости для розжига

В российской Рязани произошел крупный пожар на предприятии Центролит, которое занимается производством жидкости для розжига. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает ТАСС.

Пожару присвоен максимальный номер сложности, сообщило агентство со ссылкой на МЧС России.

"Пожару на заводе в Рязани присвоен ранг номер 3", - сказал собеседник ТАСС.

Сейчас на месте работают 44 человека и 16 единиц техники.

У горящего здания начала рушиться кровля.

"Частично обрушилась крыша, сбить открытое пламя еще не удалось", - сказал представитель пресс-службы МЧС по региону Дмитрий Гавриков.

Данных о пострадавших в результате пожара нет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, жилых домов вблизи горящего здания нет.

Напомним, в настоящее время на севере и юге Калифорнии (США) продолжает бушевать пожар Camp Fire, который был признан самым разрушительным в истории.

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Источник: korrespondent.net