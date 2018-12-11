В России заявили о задержании "агента" СБУ

В Краснодарском крае РФ был задержан сотрудник СБУ, который якобы собирал сведения о передвижении военной техники на юге России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление ФСБ в понедельник, 12 ноября.

Утверждается, что задержанного зовут Юрий Пермяков, его позывной – "Вова", и он был завербован на подконтрольной Украине части Луганской области сотрудником регионального управления СБУ.

Мужчина якобы передавал украиснкой спецслужбе информации о передвижении российской военной техники.

"Работая в такси и постоянно посещая нашу страну (Россию – ред.), Пермяков Ю.С. имел все возможности добывать такую информацию, однако выполнить задание не успел. После задержания Пермяков Ю.С. дал подробные пояснения о сотрудничестве с СБУ и поставленных ему задачах. В связи с потенциальной угрозой въезд иностранцу был закрыт на длительный срок", – говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в ФСБ заявили о задержании еще одного "агента" СБУ. Сергей Стефаненко якобы собирал сведения о военных объектах в Краснодарском крае. Его выдворили с территории России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net