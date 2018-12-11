В Николаеве состоялась запланированная разводка мостов для прохода в акваторию местного судостроительного завода буксира Владимир Иванов. Об этом сообщает Новости N в понедельник, 12 ноября.

"Примерно в 11.45 сотрудники полиции остановили движение на подъездах к Южнобугскому (Варваровскому) и Ингульскому мостам. В полдень механизмы разводки мостов были запущены: сначала развели Варваровский, затем Ингульский мост. Также развели и пешеходный понтонный мост", – говорится в сообщении.

После прохода буксира движение по мостам було восстановлено.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве развели мосты для прохода буксира

Ранее сообщалось, что в Николаеве оторвался от берега пешеходный мост через реку Ингул. В результате инцидента образовалась огромная дыра, а сам мост превратился в зигзаг.

Также в Николаевской области многотонные фуры, скрываясь от весового контроля, потопили наплавной Пересадовский мост через реку Ингул в Витовском районе.

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Источник: korrespondent.net