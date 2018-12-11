Съехались все. Что лидеры мира обсуждали в Париже

В Париже прошли мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Для участия в них в столицу Франции приехали более 50 мировых лидеров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель трогательно обнимались, Владимир Путин показывал большой палец Дональду Трампу. Президент Украины Петр Порошенко также присутствовал на событии.

О чем мировые лидеры говорили в Париже, в материале Корреспондент.net.

Путин и Трамп

“Главная парочка” мировой политики обменялась теплыми приветствиями.

Увидев Путина, Трамп улыбнулся, эта реакция выделялась на фоне относительно мрачных лиц других лидеров, которые стояли рядом, - французского президента Макрона и канцлера Германии Меркель. После рукопожатия Путин на мгновение показал Трампу большой палец, оттопыренный кверху.

Знаменитая фотография

Позже Путин сообщил, что ему удалось пообщаться с Трампом во время рабочего завтрака в Елисейском дворце. На вопрос журналистов, как прошла беседа, Путин ответил: “Хорошо”. На выходе из ворот Елисейского дворца Путин вновь поднял большой палец вверх.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что беседа Путина и Трампа была краткой, конкретные темы, в том числе договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), не обсуждались. “Буквально поприветствовали "на ногах" Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было”, — сказал пресс-секретарь. Президенты условились увидеться в Аргентине, добавил Песков.

Изначально планировалось, что президенты России и США проведут в Париже полноценные двусторонние переговоры, но власти Франции попросили их отменить встречу, чтобы она не отвлекла внимание публики и прессы от празднования годовщины окончания войны. В итоге Путин и Трамп условились провести переговоры на полях саммита G-20, который пройдет в Буэнос-Айресе в период с 30 ноября по 1 декабря. Оба президента подтвердили свою готовность к переговорам в столице Аргентины. Ранее Путин и Трамп виделись три раза, но полноценные переговоры были только одни – этим летом в Хельсинки.

Переговоры Запада

Трамп обсудил во время рабочего ланча в Елисейском дворце с Макроном и Меркель целый ряд тем, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке (Сирия, Иран, Саудовская Аравия), а также проблема КНДР.

Перед этим Трамп и Макрон обсудили вопрос безопасности в Европе.

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - заявил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.

"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", - отметил Макрон.

Он также призвал увеличить национальные расходы на оборону, приведя в пример Францию, которая ранее представила план, предполагающий увеличение оборонного бюджета до 2% от ВВП.

Вопросы Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита во Францию тоже провел трехстороннюю встречу с Макроном и Меркель.

Главной темой обсуждения были псевдовыборы в “ЛДНР”, которые прошли 11 ноября.

"Была отмечена твердая позиция по осуждению фейковых выборов и поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Четко было отмечено, что это - грубое нарушение Российской Федерацией взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей", - сообщил Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ.

Также было положительно отмечено ответственное отношение Украины к выполнению Минских договоренностей.

Лидеры стран обсудили и вопросы продвижения предложений Украины о введении миротворцев на оккупированной территории Донбасса.

"По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности Минских соглашений, прекратить обстрелы и заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства. Потому что бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя, посла. Это точно не приемлемо", - сказал Порошенко.

Также Порошенко коротко побеседовал с Дональдом Трампом.

" По итогам этого обсуждения состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и государственного секретаря США Помпео. Могу отметить договоренность о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сообщил Порошенко.

Источник: korrespondent.net