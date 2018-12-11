В Ивано-Франковске возле таможенного поста в понедельник, 12 ноября, около полусотни человек, которые используют автомобили на иностранной регистрации, протестуют из-за увеличения таможенных платежей. Об этом сообщает Репортер со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Ивано-Франковской области.
Отмечается, что протестующие подожгли шины.
"Ведут себя спокойно", - отметили в патрульной полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске "евробляхеры" подожгли шины у таможни
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс, которые касаются ввоза транспортных средств на территорию Украины.
Также Рада приняла новый закон о растаможивании ввозимых в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.
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Источник: korrespondent.net
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