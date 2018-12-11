Трамп перепутал Балтию с Балканами - СМИ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Литву, Латвию и Эстонию за то, что они устроили войну в начале девяностых годов прошлого века, приведшей к распаду Югославии. Об этом со ссылкой на французскую газету Le Monde сообщает в понедельник, 12 ноября, Newsweek.

Отмечено, что Трамп допустил ошибку в ходе встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи в Белом доме в апреле.

Как пишет газета, балтийские лидеры не сразу поняли, в чем Трамп их обвиняет. Им понадобилось некоторое время, чтобы понять, что Трамп перепутал страны Балтии с Балканами.

По данным издания, ошибка Трампа кажется еще более удивительной, учитывая, что его жена Мелания родом из Словении, которая была частью Югославии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время торжественной речи по случаю Дня Соборности оговорился, назвав украинцев оккупантами. Однако быстро сам исправился и продолжил речь.

Также сообщалось, что глава РФ Владимир Путин перепутал названия стран.

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Источник: korrespondent.net