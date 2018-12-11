Гройсман: Не переживайте из-за цен на тепло

Глава правительства Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития в Киеве в понедельник, 12 ноября, призвал украинцев не переживать из-за цен на тепло, пишет Экономическая правда.

"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно - заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал Гройсман.

"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил премьер.

"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.

"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - подчеркнул он.

Ранее Гройсман заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

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Источник: korrespondent.net