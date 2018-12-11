"Выборы" в "ЛДНР": итоги, реакция, последствия

В самопровозглашенных "ЛДНР" в воскресенье 11 ноября прошли "выборы" глав "республик" и "депутатов народных собраний".

Еще до регистрации кандидатов сомнений не было, что "победу" одержат действующие главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина и Запад не признают "выборы", поскольку они противоречат минским соглашениями, которые предусматривают проведение выборов на Донбассе в соответствие с украинскими законами.

Однако Россия настаивает, что выборы в "ЛДНР" не идут вразрез с Минском-2, а являются "необходимым шагом". Корреспондент.net рассказывает подробности.

Оппозиционеров не пустили

И в Донецке, и в Луганске конкурентами нынешних и. о. руководителей стали малоизвестные кандидаты. Оппозиционеры, которые могли бы составить реальную конкуренцию, в "ЛНР" свои кандидатуры не выдвигали, а в "ДНР" не были допущены к выборам.

Конкурентами Пушилина стали четыре малоизвестных политика - юрист Елена Шишкина, "депутат" Роман Храменков, "экс-замминистра образования и науки" Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев.

Биллборд с Пасечником / EPA

Тех, кто мог создать Пушилину какую-либо конкуренцию, под разными предлогами на "выборы" не пустили. В начале октября "ЦИК ДНР" отказала в регистрации одному из адептов "Новороссии" Павлу Губареву, а комбата Востока Александра Ходаковского, который считался одним из наиболее опасных конкурентов, просто не пустили в "республику" из РФ.

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Пушилин, который является главой делегации "республики" на переговорах в Минске, возглавил "ДНР" после убийства Александра Захарченко. Он родом из Макеевки.

Он шел на выборы с программой развития Сила Донбасса и обещал "продолжить курс Александра Захарченко", провести реформы финансового, бюджетного и налогового администрирования, создать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

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Основным претендентом на "выборах" в "ЛНР" был Пасечник. Основным тезисом его программы было "строительство сильной и независимой республики", "сохранение народа и его безопасности в едином политическом, культурном, экономическом и цивилизационном пространстве с Российской Федерацией".

Его конкуренты также малоизвестны: руководитель "республиканского комитета профсоюза работников образования и науки" Олег Коваль, председатель "Перевальского территориального отделения общественного движения Луганский экономический союз" Людмила Руснак и глава "республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта" Наталья Сергун.

Пушилин и Пасечник

Пасечник возглавил "ЛНР" после того, как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия. До 2013 года служил в СБУ.

На "выборах" в "Народный совет ДНР" между собой конкурировали "общественные движения" Донецкая республика, возглавляемая Пушилиным, а также Свободный Донбасс. В "ЛНР" участвуют два "общественных объединения": возглавляемый Пасечником Мир Луганщине, и Луганский экономический союз.

Результаты в "ЛНР" и "ДНР"

Пасечник одержал "победу" с результатом 68,3 процента голосов после подсчета всех бюллетеней, заявили в "ЦИК ЛНР". На "выборах" "депутатов Народного совета ЛНР" лидировал Мир Луганщине, набрав 74,12 процента голосов.

Явка на так называемых выборах в "ЛНР" составили 77 процентов, как сообщает местный "ЦИК".

В Донецке / EPA

"ЦИК ДНР" обработал 97,52 процента бюллетеней - с 60,9 процента лидирует Пушилин, утверждают сепаратисты. "Общественное движение" Донецкая Республика набрало 72,74 процента голосов. Сообщается о явке около 80 процентов.

В ДНР по итогам "выборов" должны избрать 100 "депутатов", в ЛНР - 50.

Иностранные "наблюдатели"

Накануне старта голосования сайт "ЦИК ДНР" сообщил, что в Донецк для наблюдения за "выборами" приехали российские сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, а также депутаты Госдумы РФ Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко. Делегация прибыла также от Южной Осетии.

Козенко, который также является координатором интеграционного комитета Россия-Донбасс", объяснил высокую явку "поддержкой курса на сближение с РФ".

"Голосование" проходит в соответствии с международным законодательством и не противоречит минским соглашениям, а значит, его результаты должны быть приняты во внимание и справедливо заслуживают признания не только Россией, но и европейскими странами", - подчеркнул он.

Сепаратисты показали иностранных наблюдателей

Кроме того, в Донецке заявили о приезде "представителей" Бельгии, Франции, Италии, Греции, Австрии и Германии, от которой "наблюдателем" стал член партии Альтернатива для Германии Гуннар Линдеманн.

Всего - "более 90 наблюдателей из нескольких десятков стран", пишут провластные российские СМИ.

Как пишет британская газета Independent, в состав делегации входит "представитель Йемена", который на самом деле является студентом одного российского медицинского вуза; "чилиец", который сражался на стороне сепаратистов; гражданин Финляндии, который последние два года возглавлял одно из сепаратистских информационных агентств.

"Выборы" как продуктовая ярмарка

Для привлечения людей рядом с "избирательными участками" открывались ярмарки с дешевыми продуктами, лотереи и прочее.

Как пишет Коммерсант, продукты продавались на 70 процентов дешевле, беспроигрышные лотереи позволяли получить билеты в театр и карточки для пополнения счета мобильной связи. Для детей организовали творческие мастер-классы и флешмобы.

Студенты рассказали газете, что за голос на "выборах" им обещали поставить некоторые зачеты автоматом. Школьникам за участие в мероприятиях рядом с "участками" обещали пятерки.

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По словам корреспондента издания, в Донецке все отвечали, что голосуют за Пушилина. Большинство объясняли это тем, что просто не знают других кандидатов.

Газета также цитирует местных жителей, для которых Пушилин был "сознательным выбором".

"Был Захарченко, теперь будет Пушилин. Если на него сделала ставку Россия, значит, нас могут признать наконец, - цитирует Ъ пару около 50 лет.

Единственно возможным выражением недовольства был бойкот голосования, пишет газета.

"Я не приду на выборы, потому что не хочу делать картинку для телевидения, что в Донецке все прямо за Пушилина", - рассказала пенсионерка Марина.

Как пишет Лига.net, бюджетников на "выборы" сгоняли, а пенсионерам выдали пенсии накануне голосования.

Об этом также пишет Радио Свобода. Как отмечает издание, большинство "избирателей" - пенсионеры и люди старше 35 лет.

Некоторым работникам бюджетной сферы назвали конкретное время, когда они должны "проголосовать". Женщине, которая работает в университете, сказали, что она должна прийти с 8 до 9 утра.

"Я пришла, всех повычеркивала, бросила в бокс и ушла", - рассказала она.

По сообщению очевидцев, боевики на переходе в Станице Луганской спрашивают у людей, почему они не на участках и угрожают: "Если не вернетесь сегодня (на неподконтрольную территорию - ред.) и не проголосуете, вам "хана".​

Журналист из Горловки Никита Синицын в своем блоге на сайсте 112 Украина отметил, что в "ЛДНР" сильно завысили явку, рассказывая об огромных очередях на "избирательных участках".

"На территории "ДНР" созданы 408 избирательных участков, на которых проголосовали 1,6 миллиона человек, то есть в день выборов каждый в среднем обслужил 3921 человека или 326 человек в час - 11,04 секунды на каждого", - подсчитал он.

Украина говорит о противоречии Минску-2

Киев выступал против этих "выборов": глава МИД Украины Павел Климкин назвал их "цирковым представлением", а президент Петр Порошенко выражал уверенность, что западные страны введут новые санкции против Москвы.

"Эти "выборы" Российская Федерация в традиционной для себя манере делает только для того, чтобы сначала устранить своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, нарушении законодательства… Теперь Россия делает этот шаг только для того, чтобы "выбрать" уже назначенных следующих марионеток", - говорил украинский лидер.

В день "выборов" Порошенко обсуждал введение миротворцев ООН на Донбасс вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности минских соглашений", - сказал президент Украины.

Встреча прошла в рамках торжеств в честь столетия окончания Первой мировой войны. Российский президент Владимир Путин во встрече не участвовал, но был на том же мероприятии.

Представители Украины в минской контактной группе потребовали ее "немедленного внеочередного созыва", чтобы "провести специальные консультации с требованием к РФ отказаться от разрушительных сценариев дестабилизации ситуации на Донбассе".

Накануне Евгений Марчук, представитель Украины на этих переговорах, сообщил, что в ходе неофициального общения в кулуарах со стороны российских переговорщиков прозвучал намек на "обмен Крыма на Донбасс" - взамен на урегулирование на Донбассе Украине предлагается отказаться от Крыма.

Россия "выборы" признает

В Москве проведение "выборов" считают "необходимой в настоящих условиях мерой".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​ отмечал, что российским властям "чрезвычайно важно", кто будет руководить "республиками". Как заверил Песков, влияние Москвы на глав "ЛДНР" - небезгранично.

"Мы еще раз повторяем: Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих "республик", но оно не безгранично", - подчеркнул он.

Как пояснил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов, комплекс мер, подписанный в Минске, регулирует только муниципальные выборы в Донбассе.

"Поэтому формально минскому процессу ["выборы"] не противоречат", - заявил он.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что "Россия должна признать результаты выборов". Он подчеркнул, что после "выборов" Киеву стоит сесть за стол переговоров с "республиками".

"Если Киев постарается сейчас силой решить проблему Донбасса, то последствия будут тяжелыми. Как минимум - "республики" заявят о выходе из состава Украины", - цитирует сенатора РИА Новости.

Отметим, что помощник президента России Владислав Сурков, которого называют куратором по Украине, направил поздравления Пушилину и Пасечнику.

Мир называет их шоу и обдумывает санкции

Все западные страны и организации, такие как ОБСЕ и НАТО, раскритиковали "голосование", назвав его угрозой мирному процессу.

"Так называемые "выборы"... идут вразрез с духом и буквой минских соглашений, содержащих положения об организации местных выборов в регионе", - заявила на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Председатель ОБСЕ, глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези выразил "огромную обеспокоенность" "выборами". Решение о их проведении, по мнению дипломата, противоречит "букве и духу" минских соглашений.

СБ ООН по Украине: "Выборы ЛДНР" и Азовское море

Постоянный докладчик Европарламента по Украине Михаэль Галер согласен, что "выборы" в "ЛНР" и "ДНР" являются нарушением минских договоренностей. Он добавляет, что в данном случае о выборах вообще говорить нельзя.

"То, что там происходит, - это шоу. Это вообще не заслуживает того, чтобы называться выборами. Потому что там нет никакого выбора. Те, кто выдвинул свои кандидатуры, это все промосковские, пророссийские кандидаты. Это фарс", - сказал немецкий политик DW.

Как отмечает издание, даже во фракции "левых" в Европарламенте, традиционно занимающей более дружелюбную к России позицию, не считают "выборы" полезными.

"Эти "выборы" в действительности не способствуют нахождению компромисса между двумя сторонами, ведь таким образом спираль только будет раскручиваться", - заявил Хельмут Шольц, эксперт фракции "левых" по вопросам, связанным с Россией и Украиной.

Причина, по его словам, в том, что "выборы" не были согласованы с правительством Украины.

Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер сказал Коммерсанту: "Лучшее, что могла бы сделать Россия, - это выполнить минские соглашения".

"Это могло бы быть подлинное прекращение огня, вывод любых россиян с линии конфликта, вывод иностранных войск с территории Украины. Этому могло бы способствовать соглашение с ООН о вводе миротворческой миссии", - сказал он.

Все эти действия, по словам Волкера, не только "повысили бы уровень безопасности" в Донбассе, но и способствовали бы выполнению политических пунктов минских соглашений.

О каких последствиях говорят эксперты

США 8 ноября расширили санкционный список из-за ситуации в Украине. Волкер не исключал дальнейших санкций из-за "выборов" в "ЛДНР".

Европейские политики также говорят, что победители "выборов" вероятно попадут в санкционный список ЕС. Отметим, что Пушилин уже в него входит.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс отмечает, что проведение этих "выборов" станет "большим ударом" по минскому процессу.

"Я вижу много попыток со стороны России помешать имплементации минских соглашений", - добавляет он.

С точки зрения Галера, говорить о конце минского процесса нет оснований, ведь эти "выборы" "не имеют значения".

"Да, это четкое нарушение минских договоренностей. Но это (конец минского процесса - ред.) нам ничего не даст, у нас нет ничего другого, кроме "Минска". Там нет никакого движения, но если думаешь, выбрасывать ли то, что у тебя есть, то пока нет никакой замены, надо сохранять то, что есть", - уверен евродепутат.

9 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов "выборного процесса". По украинскому законодательству им грозит пожизненное лишение свободы.

Пушилин и Пасечник похожи тем, что оба не были замечены в боевых действиях против украинский стороны. Украинский эксперт по масс-медийным коммуникациям Тарас Семенюк считает, что их победа была очевидна, поскольку "оба они несколько "либеральнее", чем Плотницкий и Захарченко".

"Их появление может означать подготовку России к ведению более прагматичных переговоров с Киевом. В Кремле рассчитывают на победу или, как минимум, изменение конфигурации сил в украинском парламенте в пользу пророссийских сил, которые могли бы начать диалог с главарями "ДНР" и "ЛНР", чего Россия и добивается последние четыре года", - считает он.

С тем, что урегулирование украинского конфликта в большей степени зависит от выборов в Украине, согласен и эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

"Выборы" не повлияют на урегулирование конфликта на востоке Украины, уверен украинский политолог Вадим Карасев. Предсказуемость этих выборов показывает, что Россия заинтересована в поддержании статуса-кво, добавляет эксперт.

Эксперты на страницах бельгийского издание EUObserver пишут, что фальшивые "выборы" на Донбассе "аннулируют букву и дух минских соглашений".

"Существует утверждение, что окончательное признание провала Минских соглашений вынудит ЕС отменить санкции, потому что они привязаны друг к другу. Но это абсурд. Потому что так Россия могла бы очень легко избавиться от давления Европы и США, выйдя из соглашения в одностороннем порядке", - пишут эксперты.

Они призывают ЕС привязать все санкции к полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "остановке всех форм многовекторной войны, которую ведет Россия".

Как пишет Independent, получив новые режимы во главе с Пушилиным и Пасечником, Кремль, вероятнее всего сможет рассчитывать на гораздо более тесное и крепкое сотрудничество.

"Оба эти кандидата - послушные технократы в отличие от воинственно настроенных и непредсказуемых военных, на смену которым они придут. Считается, что Пушилин поддерживает тесные связи с Владиславом Сурковым - ключевым помощником Путина, который, как многие считают, является архитектором стратегии Кремля в Украине", - написала газета.

Приближенный к Кремлю директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, что "выборы" не нарушают минские соглашения, поскольку в них, как он говорит, прописаны условия проведения исключительно местных выборов.

"Прошедшие выборы дают уверенность в том, что минский процесс мирного урегулирования конфликта будет продолжен, а минские соглашения и впредь будут выполняться "республиками", - сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что российские власти "рассматривают итоги выборов как важнейший сигнал для украинских властей".

"Киеву необходимо перестать тратить драгоценное время и начать прямой диалог с Донбассом", - заключил он.

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Источник: korrespondent.net