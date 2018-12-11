Укрзализныця определилась с названием экспресса между Киевом и Борисполем

В Укрзализныце решили назвать новый скоростной экспресс, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международный аэропорт Борисполь - Kyiv Boryspil Express. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщил руководитель ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов в Facebook.

"Десять тысяч пользователей Facebook присоединились к голосованию, и это меньше чем за четыре дня. Мне название импонирует. Победитель конкурса - Евгений Захаров. Евгений, у нас с вами важная миссия - нанести это название на подвижной состав", - написал Кравцов в соцсети.

Он также добавил, что в запасе есть еще несколько красноречивых названий, которые в предприятии обещают оставить "для будущих масштабных строительств".

Ранее стало известно, как будет курсировать экспресс из Киева в Борисполь.

Также сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман совершил пробную поездку на поезде из Киева в аэропорт Борисполь.

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Источник: korrespondent.net