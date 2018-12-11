ОБСЕ на спецзаседании обсудит "выборы" в Донбассе

Постоянный совет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе на специальном заседании обсудит "глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в микроблоге Twitter в понедельник, 12 ноября.

"Сегодня в 17.00 состоится специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию делегации Украины с целью обсуждения незаконных и фейковых так называемых выборов на оккупированных Россией территориях Донбасса", - отмечается в сообщении.

"Выборы" в "ЛДНР": итоги, реакция, последствия

Ранее сообщалось, что НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и требует от России прекратить поддержку сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net