Крупнейший пожар в Калифорнии: фото и видео

На севере и юге Калифорнии продолжает бушевать пожар Camp Fire, который был признан самым разрушительным в истории. Фото и видео стихии были опубликованы в Сети.

По последним данным, в результате пожара погиб 31 человек, тысячи людей были эвакуированы, захватив с собой лишь самое необходимое.

Фото: space.com

При этом сдержать смертоносное пламя спасателям практически не удается. Ситуацию еще больше осложняет то, что по прогнозам в регионе ожидается ветреная и сухая погода.

По данным AP пожар начался в четверг, 8 ноября, в 6:30 по местному времени. В связи с катаклизмом, в калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

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Ранее сообщалось, что в Риме сильные ливни спровоцировали наводнение, парализовав часть города.

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Источник: korrespondent.net