Болгария не будет присоединяться к миграционному пакту ООН

Правительство Болгарии решило не присоединяться к миграционному пакту Организации Объединенных Наций. Об этом заявил председатель правящей партии ГЕРБ Цветан Цветанов после совместного заседания совета коалиции с правительством, сообщает в понедельник, 12 ноября, БГНЕС.

"Мы обсудили глобальный миграционный пакт ООН. Правительственное решение заключается в том, чтобы не присоединяться к этому пакту", - сказал он.

Ранее стало известно, что Австрия не подпишет в декабре глобальное миграционное соглашение ООН, присоединившись к сопротивлению США и Венгрии.

Премьер Чехии Андрей Бабиш также заявлял о нежелании правительства его страны присоединяться к пакту.

Напомним, в 2016 году Генассамблея ООН приняла политическую декларацию, известную как Нью-Йоркская декларация, в которой члены ассамблеи согласились в течение двух лет провести переговоры по пакту о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции.

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Источник: korrespondent.net