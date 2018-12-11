НАБУ закрыло дело о "взятке" за встречу Порошенко с Трампом - СМИ

Антикоррупционное бюро закрыло производство по факту дачи 600 тысяч долларов адвокату президента США Дональда Трампа для организации встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Генпрокуратуре.

По его словам, дело закрыли 5 ноября.

"За три месяца расследования не провели ни одного следственного действия", - сказал он.

Источник сообщил, что дело было открыто по заявлению депутата Верховный Рады в августе.

Согласно фабуле дела, Порошенко передал адвокату Трампа Майклу Коэну первый транш в размере 600 тысяч долларов для организации с ним встречи.

Дело было открыто по статье 369 Уголовного кодекса (дача неправомерной выгоды).

Напомним, ранее британская компания ВВС со ссылкой на собственные источники сообщила, что, личный адвокат Трампа получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Порошенко и Трампом, которая состоялась в июне 2017 года.

Сам Коэн назвал подобные заявления лживыми. А Порошенко подал на ВВС в суд.

Отметим, накануне Порошенко заявил, что встретился с Трампом в Париже, но никаких доказательств президент не предоставил, а в Белом доме информации о подобной встрече не сообщали.

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Источник: korrespondent.net