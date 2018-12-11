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12. 11. 2018

В Афганистане при атаке талибов погибли 37 человек

В результате атаки боевиков террористической организации Талибан в провинции Фарах на западе Афганистана погибли не менее 37 человек. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает телеканал 1TV.

Отмечается, что среди жертв 29 сотрудников полиции и 8 мирных жителей.

Как заявил глава районной полиции Абдула Джабара, территория, на которой произошла атака, перешла под контроль боевиков. Он добавил, что дома местных жителей сожжены.

Ранее в Афганистане в результате атаки террористической группировки Талибан на пункт пропуска в восточной афганской провинции Газни погибли по меньшей мере 13 человек.

Также сообщалось, что в ночь на 4 ноября талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.

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Источник: korrespondent.net

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