В Таджикистане люди устроили драку из-за еды на фестивале

В Таджикистане люди на фестивале плова в парке имени Фирдоуси в Душанбе устроили драку из-за еды. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает Радио Свобода.

Отмечено, что после того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи в честь крупнейшего в истории города плова, а высокопоставленные гости покинули фестиваль, организаторы сняли милицейские заграждения вокруг котла, где было около тонны плова. Голодная толпа мгновенно набросилась на котел и начала есть плов прямо руками.

Вскоре мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу "позорного поведения" жителей города, а один из чиновников столичного хукуматома сообщил, что "некоторые участники этого жалкого зрелища уже наказаны". Однако правоохранители не уточнили, сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля.

Известно, что плов для фестиваля Оше пила приготовили семь известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, килограмм зиры и пять килограммов изюма.

"Общий вес плова превышает одну тонну", - рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов.

Отмечается также, что, кроме огромного "плова Душанбе", в парке плов готовили еще в 400 котлах, но рядом с ними толкотни и драк за еду не наблюдалось.

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Также сообщалось, что в шведском городе Мальме на классическом концерте разразилась драка из-за шороха.

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Источник: korrespondent.net