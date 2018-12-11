Агент на пенсии. В Австрии нашли шпиона РФ

Одним из последних, поддерживающим хорошие отношения с Россией, европейским государством долгое время оставалась Австрия.

Австрийцы выступали против антироссийских санкций, принимали у себя Владимира Путина и хотели активно развивать бизнес с РФ.

Но теперь в Австрии, которая является нейтральной страной и не входит в НАТО, разоблачили российского шпиона. Он работал на разведку РФ несколько десятилетий.

Корреспондент.net разбирался в очередном международном скандале, связанном с Россией.

Пожилой шпион

Отставной военный, имя которого не раскрывается, начал работать на российскую военную разведку с конца 1980-х - начала 1990-х годов. За это время он получил вознаграждение в размере 300 тысяч евро, сообщила австрийская Kronen Zeitung.

По информации газеты, Австрия смогла задержать шпиона благодаря помощи дружественной иностранной спецслужбы. По некоторым данным, военная контрразведка Австрии получила сведения о предполагаемом шпионе от Германии. Но позже появилась информация, что выявить российского шпиона австрийцам помогли британцы, у которых давно “есть зуб” на Москву. Во время задержания у военного изъяли ноутбук, который сейчас изучают эксперты. В отношении полковника возбудили дело по статье 319 уголовного кодекса Австрии - военная разведывательная служба в интересах иностранного государства.

Подозреваемый в шпионаже занимал “незаметный пост” в штабе австрийской армии, сообщает Kronen Zeitung. Каждые две недели он выходил на связь со своим куратором из России по имени Юрий. В зашифрованных письмах или по спутниковой связи полковник передавал информацию о военной авиации и артиллерийских системах Австрии, а также о ситуации с мигрантами в стране. Кроме того, он собрал подробные досье на многих высокопоставленных офицеров. В 2006 году полковник пытался отказаться от дальнейшей агентурной деятельности, но российская разведка убедила его продолжить работу.

Реакция Австрии

Из-за скандала министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Хотя еще недавно Владимир Путин лично приезжал на ее свадьбу и танцевал с невестой – министром.

Кнайсль называла европейские санкции против России “бестолковыми”, а крайне правая Партия свободы, которая выдвинула ее на этот пост, в 2016 году подписала соглашение о сотрудничестве с Единой Россией, выступает за отмену санкций и даже призывала признать крымский референдум.

Кнайсль заявила, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже русско-австрийские отношения будут серьезно обременены.

МИД Австрии вызвал поверенного по делам России. Канцлер Австрии Себастьян Курц в свою очередь заявил, что австрийская сторона на данном этапе требует от России "прозрачной информации". При этом он не стал говорить о возможной высылке российских дипломатов в связи со скандалом. Канцлер пообещал обсудить дело о шпионаже с международными партнерами.

Реакция России

МИД РФ заявил Австрии протест в связи с заявлениями о задержании российского шпиона.

Посол Австрии Йоханнес Айгнер был вызван в МИД. “Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу — сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений”, — заявили в МИД.

Также там подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой.

Не последний шпион?

Австрийские СМИ сообщают о раскрытии еще одного российского шпиона. Газета Kronen Zeitung пишет о раскрытии российского шпиона в Федеральном ведомстве по защите конституции и борьбе с терроризмом — австрийской спецслужбе, которая занимается, в частности, контрразведкой. Издание утверждает, что подозреваемый передавал секретную информацию российской разведке.

Имени подозреваемого Kronen Zeitung не называет. Из публикации также неясно, находится ли он под арестом.

"Шпионский скандал дает австрийскому правительству повод снова несколько дистанцироваться от Путина", - считает австрийское издание Der Standard.

Ранее Австрия придерживалась четкого курса в отношении Москвы: велись переговоры и прагматичное сотрудничество, заключались сделки.

"Невысылка дипломатов после отравления в Солсбери, многочисленные визиты представителей правительства в России, да и зазорный свадебный танец Кнайсль с Путиным: Австрия зарабатывает себе славу ненадежного партнера среди стран ЕС", - отмечают журналисты.

Шпионский скандал "дает правительству повод снова несколько дистанцироваться от Путина".

Источник: korrespondent.net