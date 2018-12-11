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12. 11. 2018

Экс-менеджер банка попался на продаже базы данных в интернете

Сотрудники департамента киберполиции разоблачили мужчину на продаже персональных данных клиентов украинских банков. Как сообщили в полиции, объявление о продаже базы данных мужчина разместил на тематическом форуме в интернете. Стоимость базы он оценил в 10 000 долларов.

По данному факту полицейские начали уголовное производство. Во время проведения досудебного расследования работники киберполиции установили мужчину, который пытался продать персональные данные граждан Украины.

Cмотрите фотогалерею: Экс-менеджер банка попался на продаже базы данных в интернете

Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, который ранее занимал руководящую должность в одном из украинских банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию об около полумиллионе граждан.

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Источник: korrespondent.net

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