В Минске в торговом центре Арена-Сити произошло обрушение потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Происшествие произошло в понедельник, 12 ноября, в 14:50, есть пострадавшие, сообщает издание TUT.BY.

"В ТЦ Арена-Сити произошел обвал потолочного перекрытия на площади 150 квадратных метров. Помощь сотрудников МЧС не требуется. Информация о пострадавших уточняется", - отметила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и милиция, а у ТЦ стоят пять карет скорой помощи.

По данным издания, в результате обрушения пострадала одна девушка.

"На данный момент есть информация об одном пострадавшем. 24-летняя девушка, продавец цветочного киоска, госпитализирована в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, шок, ушиб живота", - рассказали в МЧС.

Cмотрите фотогалерею: В Минске в торговом центре обрушился потолок, есть пострадавшие

По информации очевидцев, потолок рухнул на цветочный павильон, в котором в тот момент находились девушки-продавщицы. Сразу после обрушения их из-под обломков быстро вытащили мужчины.

"Охрана сработала очень быстро. Сразу всех посетителей эвакуировали из торгового центра", - рассказали свидетели происшествия.

Как сообщается, сейчас часть торгового центра, там, где произошло обрушение, обтянули лентой, за нее вход разрешен только представителям служб. Но в другие места торгового центра пускают покупателей, работают магазины.

Ранее в городе Кавала на северо-востоке Греции обрушился автомобильный мост, когда по нему проезжали автокран и легковой автомобиль.

Также сообщалось, что обвал двух домов произошел утром 5 ноября на улице Обань в центре Марселя. Один дом имел 5 этажей, другой - 6.

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Источник: korrespondent.net