НАТО не разместит ядерное оружие в Европе - Столтенберг

НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. Как уточняет пресс-служба организации, он отметил, что подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия.

Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы.

"Развертывание новых российских ракет ставит под угрозу этот исторический договор. В течение многих лет Россия разрабатывала, производила, тестировала и выводила новую ракетную систему SSC-8. Эти ракеты мобильны. Их трудно обнаружить. Они могут быть вооружены ядерным оружием. Они сокращают время предупреждения до минут. Они понижают порог ядерного конфликта. И они могут добраться до таких европейских городов, как Берлин. В течение многих лет союзники, включая Германию, выражали свои опасения", - отметил Столтенберг.

По его словам, после многих лет отрицаний, Россия признала существование новой ракетной системы. Он отметил, что США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о РСМД.

"Поэтому, пока в Европе нет новых американских ракет. Появляются новые российские ракеты. Новая российская ракетная система представляет серьезную угрозу для стратегической стабильности Евроатлантического региона. НАТО не намерено размещать ядерное оружие в Европе. Но мы не должны допускать безнаказанности при нарушении договоров о контроле над вооружениями. Потому что это подрывает доверие к контролю над вооружением в целом", - отметил он.

Ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе.

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Источник: korrespondent.net