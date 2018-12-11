Глава Минэнерго США увидел в Украине "европейский Техас"

Украина располагает большими природными ресурсами и может стать "европейским Техасом". Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина, пишет Интерфакс-Україна.

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине такой - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - сказал он.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет назад нам (в Техасе - ред.) говорили, что в мире уже добыто все ископаемое топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Какой-то мужчина путешествовал по стране, рассказывая о пике добычи нефти. Но эти ресурсы всегда были там, а инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", - сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 годах.

В то же время он сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладки планируемых трубопроводов, инфраструктурного потенциала, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества жизни".

Отметим, ранее об интересе к добыче газа в Украизе заявил советник президента США по нацбезопасности и обороне Джон Болтон.

Отметим, в прошлом году добычу газа в Украине выросла на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. Таким образом, в этом году темпы роста добычи упали в три раза.

Ранее в Нафтогазе заявили, что в октябре был установлен рекордный уровень среднесуточной добычи газа - около 44 млн кубометров.

Отметим, стоимость полного цикла добычи газа Укргаздобыча варьируется от 180 до 250 долларов за тысячу кубометров.

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Источник: korrespondent.net