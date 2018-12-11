В Калифорнии несколько дней бушуют самые разрушительные в истории пожары. Они унесли жизни более 30 человек, уничтожили тысячи домов и даже целый город.

Пожары также затронули районы, где проживают знаменитости - Майли Сайрус, Джерард Батлер и многие другие сообщили, что их дома уничтожены. Президент США Дональд Трамп уже нашел виновных. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Стены огня с двух сторон

За период с 8 по 12 ноября погиб 31 человек, по данным местных СМИ, 228 человек числятся пропавшими без вести. Из охваченных огнем районов были эвакуированы из районов более 250 тысяч человек.

На севере Калифорнии в районе реки Кэмп-Крик были полностью эвакуированы жители нескольких поселений, один из городов - Парадайс - был полностью уничтожен пожаром. Еще два крупных пожара произошли в южной части штата.

Парадайс находится в 290 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско. В нем проживали около 27 тысяч человек, практически всем им удалось эвакуироваться, несмотря на то, что город был окружен огнем - пять человек поибли, они скончались в своих автомобилях.

Из-за аварий на дорогах, ведущих из города, движение было полностью заблокировано. Многим жителям приходилось бросать свои автомобили и спасаться от пожара с детьми и домашними животными на руках. Спасательные службы города бульдозерами сдвигали машины в кювет, чтобы расчистить дорогу для карет скорой помощи и пожарных.

Cмотрите фотогалерею: Самые разрушительные. Пожары в США сжигают города

"С обеих сторон была стена огня, и мы едва видели дорогу", - рассказал сотрудник местной полиции, который эвакуировал свою семью, а затем вернулся в горящий город помогать другим жителям.

На данный момент пожарным удалось локализовать 25 процентов площади пожаров.

10-12 ноября пламя тушили с самолетов, однако сильный ветер приводит к тому, что огонь распространяется быстро, а предсказать направление распространения трудно. Пожарные призывают близлежащих жителей районов оставить свои дома, поскольку их "можно отстроить, а жизни - нет".

До этого самым разрушительным в истории Калифорнии был пожар Tubbs, который произошел на севере штата в октябре 2017 года. Тогда стихия охватила порядка 15 тысяч гектаров территории и уничтожила более 5,5 тысячи зданий.

Звезды бегут от огня

В пожаре в районе Вулзи сгорел городок Дикого Запада - историческое поселение, построенное студией Paramount Pictures для съемок вестернов. Здесь снимались многие голливудские фильмы, а также первый два сезоны сериала Мир Дикого Запада.

Cмотрите фотогалерею: Самые разрушительные. Пожары в США сжигают города

Лесные пожары также уничтожили дома нескольких голливудских звезд и музыкантов. Актер, известный по роли в 300 спартанцев, Джерард Батлер на своей странице в Twitter опубликовал фотографию сгоревшего дома и автомобиля.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Тяжелое время для Калифорнии", - написал он, выразив благодарность пожарным. Батлер также призвал поддержать их, пожертвовав любую сумму на нужды сотрудников управления.

Музыкант Нил Янг также сообщил на своем официальном сайте о том, что пожар уничтожил его дом. Он призвал власти обратить более пристальное внимание на изменение климата, в частности на повышение температуры.

Пламя также полностью уничтожило дом американского музыканта Робина Тика. В Instagram он опубликовал видеозапись из машины, на которой он уехал с семьей из города, а вскоре после этого его девушка Эйприл Лав Гери написала: "Нашего дома больше нет".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Family is safe! Praying for everyone out here! Публикация от Robin Thicke (@robinthicke) 9 Ноя 2018 в 3:45 PST

Фотографии их сгоревшего дома опубликовало европейское фотогантство EPA.

EPA

Основатель и вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст сообщил о своем сгоревшем доме с юмором.

"Когда ты просыпаешься, а твой дом сгорел, но тебе все же удалось спасти стул, термос и ракетку", - подписал он мем в Instagram.

Cмотрите фотогалерею: Самые разрушительные. Пожары в США сжигают города

Певица Майли Сайрус тоже рассказала о потере дома с долей оптимизма.

"Чувствую себя совершенно опустошенной из-за пожаров в моем районе. Но мне повезло. Мои животные и любовь моей жизни в безопасности, и это единственное, что сейчас имеет значение. Моего дома больше нет, но воспоминания о времени, проведенном там с друзьями и семьей, останутся навсегда", - написала она в Twitter.

Кинорежиссер Скотт Дерриксон опубликовал фотографии пепелища на месте своего дома, сопроводив их благодарностью в адрес тех, кто поддержал его в трудную минуту.

"Я не пытаюсь быть оптимистом, потеряв в буквальном смысле все - я просто не материалист по натуре. Для меня это просто вещи. Это тяжелее для моих сыновей, которые потеряли памятные для семьи предметы. Но эта потеря и резкий поворот станут источником роста для всех нас", - написал он.

Трамп нашел виновных

Американский президент Дональд Трамп заявил о "катастрофических разрушениях" в результате пожаров.

"Более четырех человек сражаются с пожарами в Кэмп и Вулси в Калифорнии, которые сожгли уже более 170 тысяч акров (690 кв. км.). Мы поддерживаем тех, кто борется с пожарами, в душе мы с 52 тысячами эвакуированными и с семьями погибших. Боже, благослови их всех", - написал он в совем микроблоге в Twitter.

Трамп подчеркнул, что стихия распространяется с высокой скоростью и призвал людей слушать указания по эвакуации от официальных лиц на местах и властей штатов.

Накануне президент США объявил в Калифорнии режим чрезвычайного положения.

Трамп считает, что в лесных пожарах виноваты местные власти. Он заявил, что если проблема не будет решена, то штат Калифорния может лишиться федерального финансирования.

"Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, - это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет", - написал он.

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Источник: korrespondent.net