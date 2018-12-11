Порошенко заявил о перевыполнении радистанциями языковых квот

Отечественные радиостанции ежедневно перевыполняют квоты украиноязычных песен на 24%. Об этом говорится на странице президента Украины Петра Порошенко в соцсети Twitter.

Отмечается, что квоты на радио действуют уже два года, с тех пор как президент утвердил изменения в закон Украины О телевидении и радиовещании (относительно доли песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах).

"И в течение этих двух лет радиостанции перевыполняют установленную законом квоту на 24%. Общий объем украинских песен в эфире общенациональных радиостанций составляет 54%", - написал Порошенко.

Два роки тому я підписав закон про україномовні квоти на радіо. І упродовж цих двох років радіостанції перевиконують встановлену законом квоту на 24%. Загальний обсяг українських пісень в ефірі загальнонаціональних радіостанцій становить 54 %.



#СлухайУкраїнське pic.twitter.com/gYt75ypDjj — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 ноября 2018 г.

Напомним, 8 ноября в Украине начался финальный этап введения квот на украиноязычные песни и программы на радио.

Ранее сообщалось, что доля украинского языка на региональных и спутниковых украинских телеканалах составляет более 75%.

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Источник: korrespondent.net