Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 19:43
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
12. 11. 2018

Во Львовской области корью заболели почти 500 человек за неделю

Во Львовской области 489 человек заболели корью на прошлой неделе. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает пресс-служба Львовского областного лабораторного центра Минздрава.

"Среди заболевших 373 ребенка до 17 лет, большинство из них в возрастной группе от пяти до девяти лет, из них 78% были вакцинированы. Госпитализированы 323 человека", - говорится в сообщении.

По информации лабораторного центра, за прошедшую неделю в области зарегистрировано десять вспышек заболевания в общеобразовательных школах, из них 55 школ - во Львове.

Кроме областного центра, всего заболевание распространено в Пустомытовском, Яворовском, Перемышлянском, Жовковском, Стрыйском и Дрогобычском районах.

Как отчитались в центре, за прошедшую неделю в области вакцинировали против кори 1308 человек.

Ранее в четырех школах в окрестностях Львова из-за кори приостановили учебный процесс. В частности, занятия прекратились в школах сел Рудное, Лапаевка и в двух заведениях Зимней Воды.

Также сообщалось, что с начала 2018 года корью в Украине заболели 36 тысяч 455 человек – 14 тысяч 111 взрослых и 22 тысячи 344 ребенка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.