"Выборы" на Донбассе недействительны - ПА ОБСЕ

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что так называемые "выборы" на неподконтрольной Украине части Донбасса, прошедшие 11 ноября без согласия Киева, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными. Об этом говорится в его заявлении, размещенном в понедельник, 12 ноября, на сайте ПА ОБСЕ.

В частности, Церетели отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и давно призывает к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, что "остается лучшим путем к долгосрочному урегулированию конфликта на востоке Украины".

"По этой причине я глубоко сожалею, что лидеры сепаратистов, контролирующие часть Донецкой и Луганской областей, проигнорировали многие призывы международного сообщества, чтобы на выходных эти "выборы" были отменены. Проведение любых выборов без согласия Украины является явным нарушением суверенитета страны. Также без действенного режима прекращения огня и полного отвода тяжелого вооружения обеими сторонами, такие выборы автоматически будут недействительными", - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.

Он также подчеркнул, что "выборы", проведенные 11 ноября, были незаконными и провокационными.

"Такие шаги, как эти, только ведут к препятствованию выполнения Минских соглашений, и их нужно избегать. Я настоятельно призываю все стороны возобновить усилия в рамках "нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы, чтобы способствовать конструктивным переговорам", - резюмировал Церетели.

Ранее стало известно, что Постоянный совет ОБСЕ на специальном заседании обсудит "глав и "депутатов парламентов" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Перед этим сообщалось, что НАТО не признает "выборы" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и требует от России прекратить поддержку сепаратистов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net