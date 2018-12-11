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12. 11. 2018

В Луганской области место Ленина установили памятник Чиполлино

В поселке Марковка Луганской области вместо статуи Ленину установили памятник главному герою мультфильма Чиполлино. Об этом сообщил пользователь Кирилл Галушко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 ноября.

Он отметил, что этот край славится выращиванием лука.

"Апофеоз Декоммунизации. В Марковке Луганской области вместо Ленина установили Чиполлино. Край славится луком. Вполне достойная замена", - говорится в сообщении.

В Полтавской области повалили памятник Ленину

Ранее горсовет Семеновского района Черниговской области через электронный аукцион продали бронзовый памятник Ленину весом 2,5 тонны.

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Источник: korrespondent.net

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