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12. 11. 2018

Жителя Полтавской области за увечья кота посадили на шесть лет

В Полтавской области Глобинский районный суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы за нанесение увечий коту. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

В частности, указано, что 8 ноября приговором суда гражданин Ш. был признан виновным и осужден по статье жестокое обращение с животным.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что 19 ноября 2017 года подсудимый, находясь в доме по месту жительства, неустановленным предметом сознательно отрезал коту по кличке Кис-Кис 2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа. Таким образом, обвиняемый сознательно с особой жестокостью нанес увечья животному", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на судебном заседании подсудимый свою вину не признал полностью. Известно также, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Ранее правоохранители Одессы впервые в истории Украины объявили подозрение мужчине за жестокое обращение с животными.

Также сообщалось, что Октябрьский райсуд Харькова приговорил к трем годам и четырем месяцам тюрьмы 51-летнего мужчину за заказное убийство собаки.

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Источник: korrespondent.net

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