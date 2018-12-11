В Шепетовке закрывают школы из-за отсутствия тепла

На внеочередном заседании заседание исполнительного комитета горсовета Шепетовки Хмельницкой области в понедельник, 12 ноября, было принято решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении.

Образовательный процесс приостановлен с 13 ноября до стабилизации ситуации.

В то же время, председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шепетовка, как и Смела Черкасской области, остались без отопления, сообщает пресс-служба КГГА. Как известно, также без отопления остается часть полумиллионного Кривого Рога. Там местные жители устроили "газовый майдан" у стен Криворожгаза.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net