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12. 11. 2018

В Шепетовке закрывают школы из-за отсутствия тепла

На внеочередном заседании заседание исполнительного комитета горсовета Шепетовки Хмельницкой области в понедельник, 12 ноября, было принято решение о приостановке занятий в школах из-за отсутствия отопления. Об этом сообщается на сайте горсовета.
 
 
"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - говорится в сообщении.
 
Образовательный процесс приостановлен с 13 ноября до стабилизации ситуации. 

В то же время, председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Шепетовка, как и Смела Черкасской области, остались без отопления, сообщает пресс-служба КГГА.

Как известно, также без отопления остается часть полумиллионного Кривого Рога. Там местные жители устроили "газовый майдан" у стен Криворожгаза.

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Источник: korrespondent.net

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