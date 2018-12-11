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12. 11. 2018

В Смеле чрезвычайное положение не объявляли - горсовет

В городе Смела Черкасской области чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления не объявляли. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявили в исполнительном комитете Смелянского горсовета, сообщает УНН.

"Решение о введении чрезвычайного положения в Смеле не принималось. Нет указа президента, решения Верховной Рады. Аварийной ситуации в Смеле нет. У нас просто нет лимитов газа. Это чрезвычайное происшествие, которое может привезти к чрезвычайной ситуации", - пояснили в мэрии.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что с 12 ноября из-за отсутствия отопления в городе Смела введут чрезвычайное положение.

Также сообщалось, что в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

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Источник: korrespondent.net

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