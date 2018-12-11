При ДТП в Чехии погибли четверо украинцев - СМИ

В Чехии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо украинцев. Авария произошла в районе города Тришинець, сообщает издание Новости Закарпатья.

"Четверо закарпатцев погибли в ДТП в Чехии …жители Виноградовского и Хустского районов, еще одна женщина в больнице", – сообщают журналисты.

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Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Чернобыльской зоне пострадали четверо иностранцев.

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Источник: korrespondent.net