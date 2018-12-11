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12. 11. 2018

В Черкассах бастуют маршрутчики

В Черкассах из-за забастовки маршрутчиков второй день наблюдается транспортный коллапс – на маршрутах работают лишь коммунальные троллейбусы.

По словам мэра города, Анатолия Бондаренко, во вторник, 13 ноября, должно состояться заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении цены на проезд в городском транспорте.

Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с 4 до 5 гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.

Ранее в Тернополе жители города провели "тарифный майдан" из-за повышения цен на проезд с 4 до 8 гривен. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.

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Источник: korrespondent.net

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