В Черкассах бастуют маршрутчики

В Черкассах из-за забастовки маршрутчиков второй день наблюдается транспортный коллапс – на маршрутах работают лишь коммунальные троллейбусы.

По словам мэра города, Анатолия Бондаренко, во вторник, 13 ноября, должно состояться заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении цены на проезд в городском транспорте.

Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с 4 до 5 гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.

Ранее в Тернополе жители города провели "тарифный майдан" из-за повышения цен на проезд с 4 до 8 гривен. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.

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Источник: korrespondent.net