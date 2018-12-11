Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 23:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
12. 11. 2018

В Херсоне отсутствует отопление в 31 школе и детсадах

В Херсоне отсутствует теплоснабжение в 31 учебном заведении. Причина - большие долги потребителей АО Херсонская ТЭЦ, в результате чего предприятие не получило лимиты на газ, сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба городского управления образования.

"Без теплоснабжения остаются учебные заведения города, которые обслуживаются Херсонской ТЭЦ (школы: №4, 7, 28, 29, 31, 32 (младшая школа), 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1. Детские сады: №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87. Учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, центр внешкольной работы)", - говорится в сообщении.

В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям учебных заведений сократить уроки и установить в учебных аудиториях обогреватели.

"Школьные комиссии должны срочно провести проверку состояния электрооборудования в учреждениях. Участники образовательного процесса в связи с подключением обогревательных устройств должны пройти целевой инструктаж по пожарной безопасности. Дети, которые на время отсутствия теплоснабжения, не будут посещать вышеуказанные школы и сады, будут считаться отсутствующими с уважительных причин", - отметили в мэрии.

Как сообщается, директора учебных заведений отправили письма руководству ТЭЦ с требованием подать теплоноситель, поскольку у них нет долгов за центральное теплоснабжение.

Ранее в Шепетовке Хмельницкой области приняли решение закрыть школы из-за отсутствия теплоснабжения.

Также сообщалось, что в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.