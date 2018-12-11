Стало известно, кто вынес драгоценности из ЦУМа в Донецке

Злоумышленником, который украл ювелирные изделия на сумму более 1,8 млн долларов США из Центрального универмага неподконтрольного украинской власти Донецка, оказался сотрудник ЦУМа. Об этом со ссылкой на данные сепаратистов сообщает в понедельник, 12 ноября, издание Остров.

Отмечено, что фигурант был сотрудником ЦУМа и был осведомлен о работе системы безопасности торгового центра.

"Злоумышленник вывел из строя записывающее устройство и систему сигнализации. После чего собрал более полутора тысяч золотых украшений в полиэтиленовые пакеты и покинул место преступления", - говорится в сообщении.

Известно также, что похищенное мужчина разделил на две части и закопал в двух тайниках на территории города.

Напомним, 31 октября в здании ЦУМа обнаружили крупную кражу. Неизвестные обокрали два отдела с ювелирными украшениями: забрали десять килограмм золота, бриллианты и денежные средства, находившиеся в кассах торговых объектов.

Перед этим сообщалось, что на Донбассе был задержан мужчина, пытавшийся провезти на неподконтрольные Украине территории 3,6 кг серебра и 20 мобильных телефонов.

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Источник: korrespondent.net