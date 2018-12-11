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12. 11. 2018

В Китае женщина провалилась под тротуар

В Китае женщина на улице провалилась под землю в результате обвала тротуара под ее ногами. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения, кадры опубликовал телеканал CGTN.

Отмечено, что инцидент произошел 11 ноября в городе Ланьчжоу в провинции Ганьсу на северо-западе страны. На кадрах видно, как тротуар сначала проседает, а затем проваливается на несколько метров вниз прямо под ногами женщины, которая по нему идет.

Известно, что пострадавшую вытащили из ямы сотрудники правоохранительных органов. Врачи зафиксировали у нее переломы ребер, уточнил телеканал.

Ранее в Турции камеры наблюдения в городе Диярбакыр зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт.

Также сообщалось, что возле центрального вокзала в Киеве провалился тротуар.

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Источник: korrespondent.net

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