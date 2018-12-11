В Уганде подростки подожгли школу: 11 жертв

По меньшей мере 11 учащихся погибли в результате пожара в школьном общежитии в Уганде. Как сообщает CGTN, пламя вспыхнуло около полуночи на территории средней школы Св. Бернарда, в Манне в районе Ракаи.

Дети спали, а двери здания были закрыты на замок. Выживших подростков с ожогами доставили в три больницы.

В полиции подозревают, что здание общежития подожгли несколько обиженных бывших учеников школы, которых отчислили несколькими днями ранее за нарушения дисциплины. Полиция задержала троих учащихся и директора школы.

Нынешний пожар стал третьим пожаром в школе в этом году.

Ранее сообщалось, что в Уганде введут налог в размере 200 шиллингов ($0,05) на использование социальных сетей Facebook и Twitter и мессенджеров WhatsApp и Viber.

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Источник: korrespondent.net