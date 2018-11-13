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13. 11. 2018

В Северной Корее нашли секретные ракетные базы


Северная Корея располагает по меньшей мере 13 секретными базами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

По их словам, на секретных базах могут находиться ракеты, способные нести ядерные заряды. Всего число баз может достигать 20.

"Не похоже, что эти базы находятся в законсервированном состоянии", – рассказал один из экспертов CSIS Виктора Ча.

Напомним, встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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